Ole von Beust: „Die OMR ist ein riesiger Gewinn für Hamburg“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ erklärt Hamburgs ehemaliger Bürgermeister Ole von Beust, warum ihn politische Sprachhülsen faszinieren. Außerdem spricht er über die OMR, die er als beeindruckendes Event erlebt hat, und erläutert seine Haltung zu einem Nordstaat sowie zu den Olympia-Plänen für Hamburg. Diese Folge wird präsentiert von „Hamburg hört hin – Musik im Dunkeln“, dem Konzert am 16. März 2026 in der Laeiszhalle zugunsten des Dialoghauses Hamburg, veranstaltet vom gemeinnützigen Verein MenscHHamburg. Tickets unter: www.musikimdunkeln.com

Folge 948 (Freitag, 13. Januar 2026) mit Ole von Beust

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.