„Mit Geld kann ich überhaupt nicht umgehen“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Schauspielerin Saskia Fischer über die Dernière des Großstadtrevier-Stücks und ihren Alltag auf der Bühne. Sie erzählt von ihrer Liebe zu Holz und dem Wunsch nach einer kleinen Werkstatt, von ihrer Legasthenie und einer schwierigen Schulzeit, ihrem täglichen Burger-Ritual während der Spielzeit, ihrer Vorliebe fürs U-Bahn- und Fahrradfahren – und warum sie an Hamburg kaum etwas auszusetzen hat.

Diese Folge wird präsentiert von „add art“, dem einzigartigen Kunstwochenende, bei dem Hamburgs Wirtschaft ihre Türen für Kunst öffnet. www.addart.de

Folge 939 (Freitag, 21. November 2025) mit Saskia Fischer

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.