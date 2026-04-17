Michael Ehnert: „Ich bin überrascht, wie viele Bücher ich schon verkaufen durfte“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Schauspieler und Autor Michael Ehnert über seinen Debütroman „Hamburg Wache 16“ und die Premierenlesung im St. Pauli Theater. Er erzählt, warum er den Kiez der 70er-Jahre jenseits von Rotlicht-Klischees schildern wollte und gibt Einblicke in seinen persönlichen Hintergrund. Außerdem spricht er über seine Sicht auf Hamburg, seine Leidenschaft für Subkultur und persönliche Vorlieben wie vegane Küche. Ein persönliches Gespräch über Kunst, Haltung und das Leben in Hamburg.

Diese Folge wird präsentiert von der Olympia-Kampagne Hamburg. Hamburg will sich für die Olympischen und Paralympischen Spiele bewerben – für internationale Aufmerksamkeit, neue Impulse und ein Sportereignis, das Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt. Wenn du das unterstützen willst: Stimme am 31. Mai mit Ja.

Folge 956 (Freitag, 17. April 2026) mit Michael Ehnert

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.