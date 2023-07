Maryam Blumenthal: „Aus dem Mund von Friedrich Merz hat mich das nicht überrascht“

Die Landeschefin der Grünen in Hamburg, Maryam Blumenthal, über das Sommerinterview des CDU-Chefs, ihr Hobby Basketball und die Gründe für die fehlende Sichtbarkeit der Proteste im Iran.

Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht Blumenthal über ihre Liebe zum Basketball und darüber, welche aktuellen Entwicklungen aus dem Frauen-Fußball sie sich auch für den Frauen-Basketball wünscht. Außerdem gibt sie einen Überblick über die aktuelle politische Lage im Iran. Was die Menschen hierzulande tun können, um die dortigen Proteste noch sichtbarer zu machen und was sie über die Sommerinterview-Aussagen von Friedrich Merz denkt, gibt es in der ganzen Folge zum Nachhören.

Darin verrät sie in der Rubrik „Nice oder Scheiß“ auch noch, was ihrer Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt und darüber hinaus.

Folge 627 (Dienstag, 25.07.) mit Maryam Blumenthal