Martin Spieker: „Wir verkaufen unseren Gin bereits in 55 Länder“

Der Mitgründer der Hamburg Distilling Company über ein Hobby, das zum Beruf wurde und nun von Hamburg aus die Welt erobert.

Martin Spieker und sein Unternehmen stehen für Marken wie Knut Hansen und Ron Piet. Ob Gin oder Rum – ihre Alkoholika sind in der ganzen Welt nachgefragt. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht er über die Entstehung und den Aufstieg seines jungen Unternehmens. Außerdem verrät er, was Fans seines Gins künftig in den Verkaufsregalen finden können und wie erfolgreich alkoholfreier Gin wirklich ist.

In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ lobt Martin Spieker die Vielfalt der Hamburger Sportevents.

Folge 640 (Sonntag, 27.08.) mit Martin Spieker

