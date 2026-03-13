„Man braucht Ziele und Dinge, die Menschen verbinden – Sport und Olympia können das“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Marcus Vitt, Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), über die Bedeutung des Hamburger Hafens für die Stadt und äußert sich zu Olympischen Spielen in Hamburg sowie Investitionen in Bildung und Infrastruktur und berichtet von innovativen Projekten wie modularen, schwimmenden Krankenhäusern.

Folge 952 (Freitag, 13. März 2026) mit Marcus Vitt

