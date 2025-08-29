Malika Rabahallah: „Die Gesellschaft braucht mehr Liebe“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ gibt Malika Rabahallah persönliche Programmempfehlungen für das bevorstehende Filmfest Hamburg, dessen Leitung sie im letzten Jahr übernommen hat, und lobt in diesem Zusammenhang den Tag des freien Eintritts, der allen Hamburgerinnen und Hamburgern einen kostenfreien Kinobesuch ermöglicht. Zudem wirbt sie für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft und verrät, welche deutsche Kunstfigur sie zum Lachen bringt.

Diese Folge wird präsentiert von den Sauerteigprofis by ORIGINAL 53.

Folge 930 (Freitag, 29. August 2025) mit Malika Rabahallah

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.