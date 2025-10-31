Kirsten Fehrs: „Was ich ganz beeindruckend finde, ist Paralympics“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht sich die Bischöfin, Kirsten Fehrs,für die Olympischen Spiele in Hamburg aus und vertritt die Ansicht, dass diese der Stadt gut zu Gesicht stünden. Außerdem spricht sie über die Bedeutung des Reformationstages und darüber, warum Freiheit immer Verantwortung für andere mitdenkt.

Diese Folge wird präsentiert von „add art“, dem einzigartigen Kunstwochenende, bei dem Hamburgs Wirtschaft ihre Türen für Kunst öffnet. www.addart.de

Folge 936 (Freitag, 31. Oktober 2025) mit Kirsten Fehrs

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.