Katharina Fegebank

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) Foto: GuteLeudeFabrik

Katharina Fegebank: „In Hamburg findet man Menschen, auf die man zählen kann“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht die Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Katharina Fegebank über das besondere Hamburger Gemeinschaftsgefühl, Safe Spaces und darüber, warum echte Begegnungen und gemeinsame Momente wichtiger sind als Herkunft, Status oder Job. Außerdem erzählt sie, warum der Elefant ihr Lieblingstier ist und wie sie nach anstrengenden Tagen abschaltet. Diese Folge wird präsentiert von den Sauerteig-Profis by ORIGINAL 53 in Eppendorf – Hamburgs Adresse für 100 % echtes Sauerteigbrot! Mehr Infos auf www.original53.com

Folge 944 (Freitag, 16. Januar 2026) mit Katharina Fegebank

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.

