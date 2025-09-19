Joachim Lux: „Klimaschutz – darum müssen wir uns kümmern“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht sich der neue Leiter vom Harbour Front Literaturfestival, Joachim Lux, für den Hamburger Zukunftsentscheid aus und vertritt die Ansicht, dass das Thema Klimaschutz in den vergangenen Jahren zu sehr in den Hintergrund getreten sei.

Außerdem berichtet er vom diesjährigen Literaturfestival und verkündet, dass es aufgrund der hohen Besucherzahl zum zweitgrößten Literaturfestival in Deutschland aufgestiegen ist. Diese Folge wird präsentiert von „Gute-Nacht-Geschichten“, einem außergewöhnlichen Literaturabend in den Zeise Kinos. www.zeise.de

Folge 933 (Freitag, 19. September 2025) mit Joachim Lux

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.