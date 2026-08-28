In dieser Folge von „Wie ist die Lage?“ ist Bischöfin Kirsten Fehrs zu Gast. Im Gespräch mit Lars Meier geht es um den Kirchentag 2029 in Hamburg, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Frage, warum wir gerade in angespannten Zeiten wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen müssen.

Fehrs spricht über das Motto „Herz statt Hetze“ und ihre Überzeugung, dass Bildung die Basis für alles ist. Außerdem wird es persönlich und durchaus schwindelerregend: Als es um den Unfall auf dem Hamburger Dom geht, verrät Fehrs, warum sie selbst niemals in ein Riesenrad oder Kettenkarussell steigen würde und dass sie wegen ihrer Höhenangst lieber festen Boden unter den Füßen hat.

Diese Folge wird präsentiert vom HEBC. Am 1. September wartet ein echtes Fußballfest: In der ersten Runde des DFB-Pokals geht es im Volksparkstadion gegen Borussia Dortmund. Lila-Weiß gegen Schwarz-Gelb, Eimsbüttel gegen den BVB. Also: Zieht euch lila an, kommt vorbei und unterstützt den HEBC. Gemeinsam machen wir den Volkspark lila.

Tickets und alle Infos gibt’s auf hebc.de.

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Folge 971 (Freitag, 28. August 2026) mit Kirsten Fehrs

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt. (mp)