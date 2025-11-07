„Ich möchte, dass St. Pauli ein Ort bleibt, an dem man Toleranz aushält“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Björn Beton, Musiker von Fettes Brot, über den Zusammenhalt am Millerntor, die Leidenschaft der Fans und die Freude, Musik und Film gemeinsam zu gestalten. Er erzählt, warum Hamburg für ihn der perfekte Ort ist, um Kreativität auszuleben und Geschichten zu erzählen.

Diese Folge wird präsentiert von den „Asklepios – Herzwochen“, die unter dem Motto „Wir fürs Herz“ im November spannende Vorträge, praktische Tipps und direkten Austausch mit Expert:innen bieten. askelpios.com/wirfuersHerz

Folge 937 (Freitag, 7. November 2025) mit Björn Beton

