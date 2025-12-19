„Ich hätte die Olympischen Spiele gerne in Hamburg“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ äußert sich die Spitzenköchin Cornelia Poletto zu den Olympischen Spielen in Hamburg. Außerdem verrät sie ihre persönlichen Silvester-Rituale, was für sie eine gelungene Silvesterparty ausmacht und warum sie kein Fan von Feuerwerkskörpern ist – besonders im Hinblick auf Tiere.

Diese Folge wird präsentiert von „Silvester in Concert“, die Silvesternacht der Stadt und das TV-Ereignis zum Jahresende in Hamburg. Tickets unter silvesterinconcert.com.

Folge 943 (Freitag, 19. Dezember 2025) mit Cornelia Poletto

