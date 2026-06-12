In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Verkehrssenator Anjes Tjarks mit Lars Meier über Hamburgs Baustellen, große Infrastrukturprojekte und die Frage, warum Zukunft manchmal erst einmal Umleitungen bedeutet.

Dabei geht es um die U5, die Sternbrücke, den Hauptbahnhof, das gescheiterte Olympia-Referendum und darum, warum Nichtstun für ihn keine Alternative ist. Anjes Tjarks spricht über politische Verantwortung, den Zustand von Brücken, Straßen und Radwegen, mögliche Perspektiven nach der Politik und seinen Respekt vor Menschen, die selbst etwas unternehmerisch aufbauen. Außerdem geht es um Radfahren, Triathlon, heiße Bäder, Freibäder in Hamburg und die Frage, welches Gemüse er lieber anderen überlässt.

Diese Folge wird präsentiert von Stellenwerk – dem offiziellen Jobportal der Hamburger Hochschulen. Hier findet ihr passende Jobs für jede Phase des Studiums – von Minijobs über Praktika bis hin zu Werkstudentenstellen. Mehr Infos unter: www.stellenwerk.de/hamburg.

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Folge 963 (Freitag, 12. Juni 2026) mit Anjes Tjarks





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„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.