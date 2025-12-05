„Ich freue mich über Veranstaltungen wie die ZDF-Silvesterfeier“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Dr. Rolf Strittmatter über die Zukunft Hamburgs als Innovationsstandort. Er erzählt vom 100-Megawatt-Elektrolyseur in Moorburg, neuen Innovationsparks in Altona, Bergedorf und Harburg, der Chance auf Olympia und warum solche Projekte Talente aus Forschung und Wirtschaft anziehen. Außerdem verrät Strittmatter, für welchen Verein sein Fußballherz schlägt – und warum Spätzle aus der Mikrowelle für ihn ein Stück badische Heimat bleiben.

Folge 941 (Freitag, 5. Dezember 2025) mit Dr. Rolf Strittmatter

