In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ ist Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina zu Gast bei Lars Meier.





In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina über ihren Einsatz für das Prinzip „Nur Ja heißt Ja“ im Sexualstrafrecht, den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und die Herausforderungen der Justiz.

Außerdem geht es um den CSD, gesellschaftlichen Zusammenhalt, aktuelle politische Entwicklungen sowie persönliche Einblicke – von ihrer Faszination für den Einbau der neuen Sternbrücke bis zu ihrem Verständnis von Freundschaft im politischen Alltag.

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Diese Folge wird präsentiert vom Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel. Vom 5. bis 23. August erlebt ihr außergewöhnliche Konzerte, Tanz, Theater und Performances – mit internationalen Produktionen, Weltpremieren und dem kostenlosen Avant-Garten unter freiem Himmel. Sichert euch jetzt eure Tickets und alle Infos unter kampnagel.de.

Folge 967 (Freitag, 31. Juli 2026) mit Anna Gallina

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„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.





