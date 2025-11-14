„Ich finde es großartig, dass Hamburg dieses Jahr die ZDF-Silvester-Show bekommt“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ ist der Journalist und TV-Moderator Michel Abdollahi zu Gast. Im Gespräch mit Lars Meier spricht er über Silvester in Hamburg, die verunsicherte Stimmung in der Gesellschaft, seine bewegenden Lesereisen, Toleranz in der Stadt – und darüber, warum es sich lohnt, den Kopf oben und das Herz offen zu behalten.

Diese Folge wird präsentiert von den „Asklepios – Herzwochen“, die unter dem Motto „Wir fürs Herz“ im November spannende Vorträge, praktische Tipps und direkten Austausch mit Expert:innen bieten. asklepios.com/wirfuersHerz

Folge 938 (Freitag, 14. November 2025) mit Michel Abdollahi

