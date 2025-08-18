Henning Riecken: „Luxus bedeutet für mich einfach im Moment zu sein“

In dieser Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Lars Meier mit Henning Riecken, Geschäftsführer des Breuninger-Flagshipstores in Hamburg, über die ersten 130 Tage seit der Eröffnung, Modetrends, den besonderen Hamburger Kunden und seine persönliche Verbindung zur Stadt. Neben Mode und Handel geht es auch um Hamburgs Lebensqualität, Sport, Kindheitserinnerungen und humorvolle Alltagsbeobachtungen.

Diese Folge wird präsentiert von „Dialog im Dunkeln“.

Folge 928 (Freitag, 15. August 2025) mit Henning Riecken

