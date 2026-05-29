„Finde es gut, dass in der Hamburger Olympiadebatte viele Seiten beleuchtet werden“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Agnes Fritz, Geschäftsführerin von Viva con Agua Arts, mit Host Lars Meier über die kreative Pause der Millerntor Gallery und darüber, warum 2026 für das bekannte Kunst- und Kulturfestival kein Stillstand, sondern ein Jahr der Neuaufstellung ist. Dabei geht es um neue Formate, andere Orte in Hamburg und die Frage, wie sich Festivals, Clubs und Kulturveranstaltungen in herausfordernden Zeiten behaupten können. Agnes erzählt von Solidarität in der Kulturszene, von der Villa Viva als buntem Zuhause von Viva con Agua und davon, warum Olympia für Hamburg bei aller Kritik auch eine Chance sein kann.

Diese Folge wird präsentiert von der Olympia-Kampagne Hamburg. Hamburg will sich für die Olympischen und Paralympischen Spiele bewerben – für internationale Aufmerksamkeit, neue Impulse und ein Sportereignis, das Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt. Wenn du das unterstützen willst: Stimme am 31. Mai mit Ja.

Folge 961 (Freitag, 29. Mai 2026) mit Agnes Fritz

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.