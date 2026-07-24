In dieser Folge von „Wie ist die Lage?“: Prof. Dr. Hauke Heeren über den Hochschulbetrieb, Künstliche Intelligenz und mehr.

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht der Präsident der Universität Hamburg, Prof. Dr. Hauke Heekeren, über die Auszeichnung als Exzellenzuniversität, die finanziellen Herausforderungen des Hochschulbetriebs und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf Forschung und Lehre.

Außerdem geht es um Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, innovative Start-ups aus der Universität sowie persönliche Einblicke, von gutem Schlaf und alkoholfreiem Bier bis zu seinen Auszeiten beim Laufen.

Diese Folge wird präsentiert vom Naturpark-Camping Prinzenholz. Raus aus dem Alltag, rein in die Natur. Direkt am See in der Holsteinischen Schweiz findet ihr den perfekten Ort zum Abschalten – egal ob mit Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt.

Reserviert euren Stellplatz unter naturpark-camping-prinzenholz.de.

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Folge 965 (Freitag, 17. Juli 2026) mit Prof. Dr. Beate Heinemann

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.