„Die OMR ist die einzige Veranstaltung in Hamburg von absolutem Weltrang“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ ordnet Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, die OMR als internationale Top-Veranstaltung für Hamburg ein und spricht über die Olympia-Bewerbung der Stadt, die er als Chance für langfristige Investitionen in Infrastruktur und Stadtentwicklung sieht. Außerdem geht es um die aktuelle sportliche Situation des FC St. Pauli im Abstiegskampf und den Umgang mit einer herausfordernden Saison – im Fokus stehen dabei Stabilität, Erwartungen und der gemeinsame Weg durch eine sportlich schwierige Phase.

Diese Folge wird präsentiert von der Olympia-Kampagne Hamburg. Hamburg will sich für die Olympischen und Paralympischen Spiele bewerben – für internationale Aufmerksamkeit, neue Impulse und ein Sportereignis, das Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt. Wenn du das unterstützen willst: Stimme am 31. Mai mit Ja.

Folge 958 (Freitag, 8. Mai 2026) mit Oke Göttlich

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.