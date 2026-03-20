„Das Tagesgeschäft der Politik besteht oft aus schlechten Nachrichten“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ ist Carola Veit zu Gast und spricht über die Herausforderungen der SPD auf Bundesebene, politische Dynamiken und Volksentscheide. Außerdem teilt sie persönliche Vorlieben und Erlebnisse, etwa zu Musik, Fast Food, Fortbewegung und Freizeitaktivitäten.

Diese Folge wird präsentiert von Old MacDonald – Hamburgs Restaurant mit den besten Burgern der Stadt. Findet jetzt euren Lieblings-Burger auf www.oldmacdonald.de.

Folge 953 (Freitag, 20. März 2026) mit Carola Veit

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.