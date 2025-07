„Currywurst und Kaltgetränke: Das Parlamentarische Sommerfest ist sehr bodenständig“

In dieser Folge von „Wie ist die Lage?“ gibt die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit Einblicke in das bevorstehende Parlamentarische Sommerfest, mit dem sich die Hamburger Bürgerschaft jährlich bei den Menschen für ihr politisches und gesellschaftliches Engagement in der Stadt bedankt. Außerdem berichtet sie von ihrem Aufenthalt in Israel, der von den militärischen Angriffen im Nahen Osten überschattet war, und verrät, welches Tattoo-Motiv sie sich stechen lassen würde, wenn es sein müsste.

Diese Folge wird präsentiert von der Millerntor Gallery, dem sozialen Kunst-, Musik-, und Kulturfestival im Millerntor-Stadion. www.millerntorgallery.org

Folge 922 (Freitag, 4. Juli 2025) mit Carola Veit

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.