Björn Hansen: „Der Antrag für die Silvesterparty war 500 Seiten stark“

In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Björn Hansen über die Silvesterparty in der Hamburger HafenCity. Er gibt Einblicke in die logistischen Herausforderungen, die Sicherheit von 12.000 Gästen und erklärt, wie Hamburg aus einer neuen Perspektive zur Silvesterstadt wird.

Diese Folge wird präsentiert vom „Mamø Wintermarkt – dem Markt der Møglichkeiten“, einer winterlichen Oase in der Oberhafen-Gleishalle. Infos unter dermarktdermoeglichkeiten.de.

Folge 942 (Freitag, 12. Dezember 2025) mit Björn Hansen

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.