Bettina Tietjen: „Ich bin absolut für Olympia: Das belebt eine Stadt“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Fernsehmoderatorin und Autorin Bettina Tietjen über ihr neues Buch „Tietjen sucht das Weite“, ihre Leidenschaft fürs Campen (am liebsten in Frankreich und auf Korsika) und darüber, wie aus kleinen Beobachtungen unterwegs ganze Geschichten entstehen. Außerdem geht es um Hamburgs Olympiapläne, aktuelle Themen der Woche und ihre große Verbundenheit zur Stadt, besonders mit Blick auf die Alster, wenn Hamburg im Frühling aufblüht. Diese Folge wird präsentiert von Stellenwerk – dem offiziellen Jobportal der Hamburger Hochschulen. Hier findet ihr passende Jobs für jede Phase des Studiums – von Minijobs über Praktika bis hin zu Werkstudentenstellen. Mehr Infos unter: www.stellenwerk.de/hamburg.

Folge 954 (Freitag, 27. März 2026) mit Bettina Tietjen

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.