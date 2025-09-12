mopo plus logo
Bettina Tietjen

Heute spricht Lars Meier mit Bettina Tietjen. Foto: Sebastian Fuchs

„Béla Anda ist für mich nicht der objektive, sachliche Journalist – im Gegenteil“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ äußert sich die NDR-Moderatorin Bettina Tietjen zur Medienberichterstattung über den Block-Prozess und wie sie über die Rolle des Journalisten und PR-Profis Béla Anda in dieser Angelegenheit denkt. Außerdem berichtet sie von ihrem neuen Camping-Podcast „Ins Blaue“ und verrät, an welchem für sie eher ungewöhnlichen Ort sie den Sänger Johannes Oerding als Gast gewinnen konnte.

Diese Folge wird präsentiert von Old MacDonald – Hamburgs Restaurant mit den besten Burgern der Stadt.

Folge 932 (Freitag, 12. September 2025) mit Bettina Tietjen

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

