„Béla Anda ist für mich nicht der objektive, sachliche Journalist – im Gegenteil“

In der aktuellen Folge von „Wie ist die Lage?“ äußert sich die NDR-Moderatorin Bettina Tietjen zur Medienberichterstattung über den Block-Prozess und wie sie über die Rolle des Journalisten und PR-Profis Béla Anda in dieser Angelegenheit denkt. Außerdem berichtet sie von ihrem neuen Camping-Podcast „Ins Blaue“ und verrät, an welchem für sie eher ungewöhnlichen Ort sie den Sänger Johannes Oerding als Gast gewinnen konnte.

Folge 932 (Freitag, 12. September 2025) mit Bettina Tietjen

