Andreas Dressel. „Wir wollen, dass das Dialoghaus weiter existiert.“

In dieser Folge von „Wie ist die Lage?“ äußert Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel sich zur Olympiabewerbung Hamburgs und betont die Bedeutung eines positiven gesellschaftlichen Diskurses. Außerdem spricht er über aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen, das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst und die Solidarität mit der Ukraine. Diese Folge wird präsentiert von „Hamburg hört hin – Musik im Dunkeln“, dem Konzert am 16. März 2026 in der Laeiszhalle zugunsten des Dialoghauses Hamburg, veranstaltet vom gemeinnützigen Verein MenscHHamburg. Tickets unter: www.musikimdunkeln.com

Folge 950 (Freitag, 27. Februar 2026) mit Andreas Dressel

