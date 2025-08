Amelie Deuflhard: „Bei uns gibt es nicht nur Sex auf der Bühne.“

In dieser Folge von „Wie ist die Lage?“ ist Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard zu Gast und gibt Einblicke in das Programm des diesjährigen internationalen Sommerfestivals, das im August auf Kampnagel stattfindet. Außerdem spricht sie mit Lars Meier über die aktuellen Schlagzeilen aus Hamburg und darüber, welches tragische Ereignis sie in dieser Woche besonders bewegt hat.

Diese Folge wird präsentiert von „Dialog im Dunkeln“.

Folge 926 (Freitag, 1. August 2025) mit Amelie Deuflhard

„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.