Zaklin Nastic (Linke): „Wir wollen mitregieren“

Am 26. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Der Wahlkampf bestimmt seit Wochen die Agenda. In der Woche vor der Wahl widmet sich auch unser (fast) täglicher Podcast diesem Thema. Zu Wort kommen Hamburger Kandidaten für das Parlament. In dieser Folge ist die Spitzenkandidatin der Hamburger Linken Zaklin Nastic zu Gast.

In „Wie ist die Lage?“ verrät Zaklin Nastic ihre Theorie, warum die Linken das „Schreckgespenst“ der anderen Parteien, insbesondere der Union, sind. Sie erklärt, warum eine Olaf Scholz mit der Linken koalieren sollte und gibt einen Einblick in das Programm ihrer Partei.

Natürlich darf auch unsere Top 3 nicht fehlen. Darin verrät Zaklin Nastic, wo Sie einkauft, wenn Sie Sportausrüstung benötigt.

Folge 311 (Montag, 20.09.) mit Zaklin Nastic (Die Linke)

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: MacherInnen, MusikerInnen, Models und PolitikerInnen, genauso wie SportlerInnen, FreiberuflerInnen und HelferInnen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.

#sodenkthamburg

Alle Folgen finden Sie auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.