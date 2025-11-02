mopo plus logo
Inkasso Ingo

Gar nicht so hart, wie er sich anhört: Comedian Inkasso-Ingo in seiner Stammlocation „Susis Show Bar". Foto: Marius Röer

paidInkasso-Ingo über seinen Traum: „Ich sorge dafür, dass ich davon leben kann“

Breitbeinig, die Arme vor der Brust verschränkt, sitzt er auf dem roten Ledersofa. Schwere Goldkette, Tätowierungen an Hals und Händen. Der Blick gespielt finster. Ein ganz schön harter Kerl, mag man meinen. Besonders, wenn seine laute raue Stimme erklingt. Doch hinter dem harten Kerl steckt „Inkasso-Ingo“. Ein Comedian und Influencer, der Millionen mit seinen Videos erreicht, in denen er die verstorbene Kiez-Größe „Inkasso-Henry“ imitiert. Der 34-Jährige berichtet von seinen Anfängen auf dem Kiez, als er gerade mal 16 war, von seiner Drogensucht, seinem Durchbruch, dem Rampenlicht und seinem großen Traum.


