Dieser Mann feiert Gottesdienste im Stripclub

Lächelnd steht der Mann in schwarzen Turnschuhen, Jeans und Sakko auf der mit rotem Samt bezogenen Drehscheibe. Eigentlich kein Ort, an dem Männer etwas zu suchen haben – normalerweise räkeln sich hier verführerisch die Damen. Doch bei Frank Hoffmann (56) ist das was anderes. Der darf.

Er ist Kiez-Pastor und die Bühne in „Susis Show Bar“ seine „Kanzel“. Regelmäßig feiert der Pastor in dem Stripclub Gottesdienste. Und nicht nur dort. Mit seiner mobilen Kiez-Kirche verbreitet er den Glauben auf St. Pauli. Egal bei wem, egal in welchem Etablissement.

Pastor Hoffmann rettete Kiezianer aus der „Versklavung“

Der Pastor berichtet von dem „lästigen Glauben“, den er als Kind aufgezwungen bekommen hatte und den er nicht spüren konnte. Er spricht über seine „Gotteserlebnisse“, über seine Streifzüge über den Kiez und darüber, warum die Menschen des Viertels gläubiger sind als anderswo. Der Kiez-Pastor erzählt von den Momenten, die ihn besonders berührt haben, den Problemen seiner Schäfchen, wie er einen Kiezianer aus der „Versklavung“ rettete und von seinen Gottesdiensten im Stripclub.

