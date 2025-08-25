mopo plus logo
Betriebsleiterin Maren Dickers (54) vor dem Laden am Hans-Albers-Platz. In ihren 35 Jahren in der Gastronomie hat sie so einiges erlebt. Foto: Marius Röer

  • St. Pauli

paidKiezclub Frieda B.: „Platzwunden, verlorene Zähne – das gehört irgendwie dazu“

Mit dem Frieda B. ist das so eine Sache. Der Club am Hans-Albers-Platz ist stets rappelvoll, jeder kennt ihn. Doch dort gewesen sein will niemand. „Wir sind halt ein Baggerschuppen“, sagt Betriebsleiterin Maren Dickers (54), die gerne mal als die „Löwenmutter“ des Ladens bezeichnet wird. In ihren 35 Jahren in der Gastronomie hat sie so einiges erlebt. Nächte mit ausgeschlagenen Zähnen und Platzwunden. Mit Promis, von denen einer ihr stundenlang beim Gläserspülen half. Diebe mit Heizkörper unterm Arm und Partyvolk mit Paarungsdrang.



