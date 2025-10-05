mopo plus logo
Frank Hoffmann steht auf dem Beatles-Platz.

Kiez-Pastor Frank Hoffmann (56) feiert regelmäßig Gottesdienste in „Susis Show Bar“. Und nicht nur dort. Foto: Marius Röer

  • St. Pauli

paidDer Pastor, der auf der Strip-Bühne predigen darf

Lächelnd steht der Mann in schwarzen Turnschuhen, Jeans und Sakko auf der mit rotem Samt bezogenen Drehscheibe. Normalerweise rekeln sich hier verführerisch die Damen. Eigentlich kein Ort, an dem Männer etwas zu suchen haben. Doch bei Frank Hoffmann (56) ist das was anderes. Der darf. Er ist Kiez-Pastor und die Bühne in „Susis Show Bar“ seine „Kanzel“. Regelmäßig feiert der Pastor in dem Stripclub Gottesdienste. Und nicht nur dort. Mit seiner mobilen Kiez-Kirche verbreitet er den Glauben auf St. Pauli. Egal bei wem, egal in welchem Etablissement.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

