Club-Chefin Ivonne: „Der Kiez ist kein Ort mehr für junge Frauen“

Verführerisch rekelten sich die Damen auf einer Drehscheibe. Die Männer drum herum in Kabinen, starrten durch kleine Fenster auf nackte Haut. 30 Sekunden für eine Mark. Dann ging die Jalousie wieder runter. Wieder eine Mark. Wieder 30 Sekunden freier Blick. Was für eine Sensation. Nackte Frauen außerhalb der eigenen vier Wände. Vor mehr als 30 Jahren standen die Herren für die Peepshows Schlange.

Und mittendrinn Ivonne Knappe. Eine junge Frau aus Westfalen, die nur durch Zufall auf dem Kiez gelandet war und sich nun als Chefin behaupten musste. Eine Welt, damals fest in Männerhand, der die 57-Jährige bis heute treu geblieben ist.

Ivonne berichtet von Nackten auf ihrem Rodeo-Bullen

Ivonne berichtet von den Anfängen in der Peep-Show „Sexy Land“, als es noch keine anderen Chefinnen im Rotlicht-Milieu gab. Sie erzählt von ihrem Leben in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen und ihrer ganz persönlichen Freiheit, die sie in Hamburg fand. Die Kiezianerin berichtet von dem Tag, als sie in ein Hinterhofbüro zitiert und eingeschüchtert wurde. Von ihrem Rodeo-Bullen, den besonders gerne entblößte Engländer ritten und von ihrem Club „The White Rabbit“ und den aktuellen Problemen auf dem Kiez, der nichts mehr für junge Frauen sei.

