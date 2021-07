„Frauen, holt euch mehr Orgasmen“: Sex-Expertin Paula Lambert weiß, wie’s geht

Foto:

Wann und vor allem wie kommt Frau eigentlich richtig zum Höhepunkt? Um kaum etwas ranken sich so viele Mythen wie um den weiblichen Orgasmus. In der ersten Folge des MOPO Frauen-Podcasts „Frau FM – laut und weiblich“ räumt Sex-Expertin Paula Lambert (46, „Paula kommt“) mit falschen Annahmen zum Orgasmus auf, erklärt, warum in Pornos „falsch gevögelt“ wird – und fordert Frauen auf, endlich auf ihrem Orgasmus zu bestehen.

Die gute Nachricht zuerst: „Der Orgasmus ist ein Geschenk der Natur, das allen zuteilwerden kann“, da ist sich Paula Lambert, die beim TV-Sender Sixx Nachhilfe in Sachen Bett-Spaß gibt, sicher. Doch dieses Geschenk erhalten oft nur Männer, denn der weibliche Orgasmus ist nach wie vor von falschem Wissen und überholten Rollenmustern umgeben.

Paula Lambert: „Sex ist nicht dazu da, ‚dem Manne zu dienen’“



„Der größte Mythos ist der klitorale Orgasmus. Die Klitoris ist nicht nur der kleine Zipfel, der da oben rausguckt, sondern ein irisartiges Gewächs, das tief in den weiblichen Körper hineinreicht“, so die Expertin. „Also ein riesiger Schwellkörper. Der vaginale Orgasmus wird nicht, wie der Name irrtümlich glauben lässt, durch die Vagina gesteuert, sondern ist im Grunde ein vollumfänglicher klitoraler Orgasmus.“

Doch warum täuschen immer noch so viele Frauen gerade diesen vor? „Das hat mit dem Verständnis zu tun, das Frauen immer noch von ihrer eigenen Sexualität haben. Sex ist nicht dazu da, dem Manne zu dienen“, so Lambert, „sondern damit jeder Spaß hat.“

Sex-Expertin Lambert: „Viel zu oft wird noch falscher Sex gehabt“

Doch Frauen wurde über Jahrhunderte eingeredet, keusch zu sein, so Lambert. Ein weiteres Missverhältnis: Laut zahlreichen Studien beißen sich die durchschnittliche Zeit, die ein weiblicher Orgasmus braucht (rund 18 Minuten), und die des Geschlechtsverkehrs – denn der ist nur acht bis 13 Minuten lang. Lambert: „Das ist ein großes Problem.“ Hinzu kommt, dass viele Frauen noch immer verkrampft seien und zu sehr auf eine gute Bett-Performance fokussiert sind.

„Am leichtesten ist es, sich ganz aufs Spüren zu verlassen.“ Doch spüren tun viele Frauen im Bett oft nicht viel – außer wilde Rein-Raus-Rammelei. „Viel zu oft wird noch ‚falscher Sex‘ gehabt. Dieses Rumgestochere, was auch in Pornos gezeigt wird, bringt in Sachen Orgasmus gar nichts.“

Das hier könnte Sie auch interessieren:Liebe in der Krise? Bekannte Sex-Expertin hat schrägen Rat für die Beziehungsrettung

Stattdessen: „Schambein an Schambein pressen. Eher eine drückende Bewegung machen wie eine Orange auspressen.“ Außerdem: Blickkontakt. Je mehr die Seele aufgeht, „desto mehr Orgasmus“. Lamberts Appell: „Ich rufe die Frauen dazu auf, auf das Recht zum Orgasmus zu bestehen.“

Wer ist Paula Lambert?

Paula Lambert ist Journalistin, Kolumnistin und Moderatorin und den meisten wohl bekannt aus der Sixx-Show „Paula kommt …“. Mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung hilft sie vielen Paaren und Singles bei ihren Problemen rund um Sex, Dating und Beziehungen – und das nicht nur im TV. Auch in der ersten Folge des MOPO-Podcasts „Frau FM – laut und weiblich“ schafft Lambert es, ein noch immer schambehaftetes Thema, mit ihrer besonnen und gleichzeitig spritzigen Art „normaler“ zu machen. Vor ihrer Karriere als Sex-Expertin absolvierte sie an der Axel-Springer-Akademie in Berlin die Ausbildung zur Journalistin. Anschließend war sie als freie Journalistin unter anderem bei der Welt, Geo und der Zeit tätig.

Noch mehr Hamburg auf die Ohren! Auf MOPO.de/Podcast warten auf Sie: