Wie Standert Bikes Design, Rennsport und Haltung zu einer Marke formt

Berlin, 2012. Ein kleines Bicycle Café. Ein Produktdesign-Student mit einer Faszination für reduzierte Fixed-Gear-Bikes. Zwei Räder, ein Rahmen, eine Kette – mehr braucht es nicht. Was als Experiment begann, ist heute eine der eigenständigsten Fahrradmarken Europas: Standert Bicycles.

Doch was macht Standert zur Lovebrand?

Reduktion als Haltung

Das erste Standert war kein Businessplan. Es war ein Gestaltungsimpuls.

Max von Senger studierte Produktdesign an der UdK Berlin, arbeitete kurzzeitig als Fahrradkurier und verliebte sich in die kompromisslose Ästhetik reduzierter Stahlrahmen. Keine Spielereien. Keine überflüssigen Features. Nur Funktion, Form und Charakter.

Der Name „Standert“ war Programm:

Ein Rad. Ein Anspruch. Kein Überfluss.

Was damals als Hausmarke eines Shops begann, entwickelte sich schnell zur eigenständigen Designhandschrift. Und diese Handschrift ist bis heute spürbar: klare Linien, Metall als bewusstes Material, eine visuelle Sprache, die man auf den ersten Blick erkennt.



Design vs. Performance? Falsche Frage.

In der Fahrradwelt hält sich ein Mythos:

Schön ist langsam. Schnell ist hässlich.

Standert widerspricht.

Natürlich ist Produktdesign immer ein Spiel mit Kompromissen. Winkel, Steifigkeit, Aerodynamik, Komfort – alles steht in Beziehung. Doch die Berliner gehen einen eigenen Weg: Nicht jede aerodynamische Industrie-Doktrin wird übernommen. Wenn eine Kettenstrebe oben einfach besser aussieht, bleibt sie oben.

Die Kreissäge RS, das Hero-Product im Rennbereich, zeigt diesen Ansatz exemplarisch. Sie ist kompromisslos sportlich, entwickelt mit dem Racing-Team im Kopf und nie rein technisch gedacht. Das Ziel ist nicht nur Geschwindigkeit. Das Ziel ist Gefühl.

Oder wie es intern heißt:

Man muss drauf sitzen und grinsen.

Mehr dazu, hörst du in der neuen Folge „Zweite Luft“.