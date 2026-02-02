Sei live dabei: Podcast-Abend mit Jogi Bitter in Hamburg

Die Handball-Europameisterschaft ist gerade zu Ende gegangen. Die deutsche Nationalmannschaft wurde Vize-Europameister. Passend zum Abschluss des Turniers und als sportlicher Übergang in den Frühling lädt der Podcast Zweite Luft gemeinsam mit der Hamburger Sparkasse zu einem Live-Podcast-Abend in die Hamburger Innenstadt ein.



Am Dienstag, 24. Februar 2026, ist der ehemalige Handball-Nationaltorhüter Jogi Bitter zu Gast in der Haspa-Filiale am Valentinskamp. Der Abend soll auf den Haspa Hamburg-Marathon im April einstimmen. Es geht nicht um Trainingspläne oder konkrete Vorbereitung, sondern um sportliche Haltung, Motivation und den Umgang mit Druck.



Bitter spricht über Erfahrungen aus dem Spitzensport, über große Turniere, Erwartungshaltungen und mentale Belastung. Themen, die viele Läuferinnen und Läufer in den Wochen vor einem Marathon ebenso beschäftigen wie Profisportler vor internationalen Wettbewerben.

Das Format ist in Hamburg bereits etabliert. Im vergangenen Jahr waren unter anderem Marcell Jansen, ehemaliger Präsident des Hamburger SV, sowie Finn Porath zu Gast. Auch damals stand der persönliche Blick auf Leistung, Sport und Motivation im Mittelpunkt.

Die Veranstaltung findet als Live-Aufzeichnung statt. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Die wichtigsten Infos: