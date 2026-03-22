Hamburg läuft und du kannst dabei sein: Podcast-Abend zum Haspa Marathon

Der Haspa Marathon wirft seine Schatten voraus. Und diesmal gibt es die Möglichkeit, schon vor dem großen Lauftag ganz nah dran zu sein. Am 24. März lädt die Haspa in ihre Filiale am Gänsemarkt zu einem besonderen Abend ein: eine Live-Aufzeichnung des Podcasts „Zweite Luft“.

Zu Gast ist Frank Thaleiser. Er ist der Mann hinter einem der größten Lauf-Events Deutschlands. Seit Jahren prägt er den Haspa Marathon Hamburg und hat das Rennen zu dem gemacht, was es heute ist: ein sportliches Großereignis mit internationaler Strahlkraft und gleichzeitig ein emotionales Erlebnis für tausende Hobbyläufer.

Blick hinter die Kulissen des Haspa Marathon Hamburg

Im Gespräch mit Host Felix Herkenrath geht es um mehr als nur Zeiten und Platzierungen. Thaleiser erzählt, was den Marathon in Hamburg besonders macht, wie sich das Event entwickelt hat und warum gerade jetzt wieder so viele Menschen mit dem Laufen beginnen. Der Haspa Marathon ist längst mehr als ein Rennen. Mit zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehört er zu den größten Frühjahrsmarathons in Deutschland und ist die größte Sportveranstaltung der Stadt. Wie organisiert man so ein Event? Was passiert hinter den Kulissen? Und was treibt Menschen an, sich 42,195 Kilometer durch Hamburg zu kämpfen? Genau darum geht es an diesem Abend.

Persönlich und kostenlos

Die Podcast-Aufzeichnung findet in kleinem Rahmen statt. Rund 70 Plätze stehen zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenlos. Eine seltene Gelegenheit, einen der wichtigsten Köpfe des Hamburger Sports aus nächster Nähe zu erleben. Los geht es am 24. März um 18.45 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die Haspa-Filiale am Valentinskamp.

„Zweite Luft“ live erleben

Der Podcast „Zweite Luft“ steht für Geschichten rund um Sport, Perspektiven undpersönliche Wege. Genau das spiegelt auch dieser Abend wider. Nach Gästen wie Handball-Legende Jogi Bitter ist nun ein Mann zu hören, der sonst eher im Hintergrund arbeitet, aber eines der größten Sportereignisse der Stadt möglich macht.

Wer selbst läuft, den Marathon liebt oder einfach neugierig ist auf die Geschichten hinter Hamburgs größtem Sportevent, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen.

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