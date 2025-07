Auf zwei Rädern gegen den Krebs: Team Rynkeby Hamburg

Was nach einer Bilanz eines Weltunternehmens klingt, ist in Wirklichkeit das Ergebnis eines beeindruckenden Charity-Projekts: Team Rynkeby. Jedes Jahr schwingen sich hunderte Freizeitsportler:innen aus ganz Europa aufs Rennrad, um Spenden für schwerkranke Kinder zu sammeln. Auch in Hamburg ist ein engagiertes Team mit Herzblut und Ausdauer dabei – und mit bewegenden, ganz persönlichen Geschichten.

Vom Wartezimmer aufs Rennrad

Eine dieser Geschichten gehört Kathi Schümann. Sie hat selbst eine Krebserkrankung überstanden. Heute kämpft sie nicht mehr gegen die Krankheit, sondern für andere – als aktives Mitglied im Team Rynkeby Hamburg. Gemeinsam mit über 50 Mitstreiter:innen trainiert sie regelmäßig im gelb-schwarzen Trikot, um sich auf ein großes Ziel vorzubereiten: die alljährliche Tour nach Paris.

Gemeinsam statt gegeneinander

Was Team Rynkeby besonders macht, ist der Mix aus sportlicher Herausforderung, Teamgeist und sozialem Engagement. Mitmachen kann jede:r – unabhängig von Fitnesslevel oder Rad-Erfahrung. Das Training ist auf verschiedene Leistungsgruppen abgestimmt, der Wettkampfgedanke steht im Hintergrund. „Am Ende zählt, dass wir gemeinsam in Paris ankommen“, sagt Teammitglied Wolfgang.

Mit Kreativität und Herzblut Spenden sammeln

Doch die Mitglieder setzen sich nicht nur im Sattel ein: Auch abseits der Strecke zeigen sie vollen Einsatz – etwa bei der Gewinnung von Sponsoren. Ein besonders wirkungsvolles Konzept ist „Cash for Kilometer“: Unternehmen und andere Unterstützer verpflichten sich, für jeden gefahrenen Kilometer der Teammitglieder einen bestimmten Betrag zu spenden. So werden sportliche Motivation und Spendenzweck geschickt miteinander verbunden.

Die Fahrt nach Paris – ein Zeichen der Hoffnung

Startpunkt der jährlichen Tour sind mehrere Städte in Europa – das Ziel ist immer Paris. Die Hamburger Route führt über mehrere Etappen durch die Niederlande. Doch es geht um mehr als nur um das Ankommen.

Der gesamte Erlös kommt der Deutschen Kinderkrebsstiftung zugute. Die Organisation unterstützt Familien mit krebskranken Kindern, fördert die Forschung und finanziert wichtige Reha-Maßnahmen – eine wichtige Hilfe, die durch das Engagement von Team Rynkeby möglich gemacht wird.