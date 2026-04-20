40 Jahre Haspa Marathon: Von Baumwoll-Kult und kuriosen Rekord-Pannen

Hamburg macht sich bereit für das Lauf-Spektakel des Jahres! Wenn am 26. April 2026 das 40. Jubiläum des Haspa Marathons steigt, blickt die Sportwelt nicht nur auf die Uhr, sondern auch auf eine radikale Verwandlung. Seit der Premiere 1986 hat sich an der Alster fast alles verändert.

Zeiten ändern sich, die Leidenschaft bleibt

Seit der Premiere des Hamburg-Marathons im Jahr 1986 hat sich die Ausrüstung der Läufer*innen grundlegend gewandelt: Dominierten damals noch schwere Baumwollshirts, Schweißbänder und einfache Laufschuhe das Bild, setzen Teilnehmende heute auf hochfunktionale, atmungsaktive Textilien sowie ultraleichte Carbon-Schuhe, die durch gezielte Energierückgabe die Leistung optimieren. Ergänzt wird die moderne Ausstattung durch digitale Helfer wie Smartwatches zur Echtzeit-Überwachung der Vitaldaten und ergonomische Trinkwesten, die die klassische Verpflegung professionalisiert haben. Trotz dieser technologischen Entwicklung von der simplen Retro-Optik hin zur High-Tech-Performance bleibt der Kern des Events jedoch unverändert, da die sportliche Herausforderung und die gemeinsame Begeisterung für die 42,195 Kilometer nach wie vor im Mittelpunkt stehen.

Rekord-Lauf mit Umwegen: Wenn das Siegerband verwaist bleibt

Dass der Marathon immer für Überraschungen gut ist, bewies auf kuriose Weise der Sieg von Bernard Koech im Jahr 2023. Während der Kenianer in Richtung eines neuen Streckenrekords von 2:04:09 Stunden stürmte, kam es im Zielbereich zu einer denkwürdigen Panne: Koech verfehlte im Endspurt den korrekten Zielkorridor und bog falsch ab. Sportstaatsrat Christoph Holstein und Stefanie von Carlsburg, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Haspa, standen bereits mit dem gespannten Siegerband bereit, um den Champion gebührend zu empfangen, mussten jedoch aufgrund des „Verläufers“ in Sekundenbruchteilen umdisponieren. Das klassische Foto beim Durchlaufen des Bandes blieb so zwar aus, doch der Moment ging gerade wegen dieser Improvisation als „Moment für die Geschichtsbücher“ in die Hamburger Historie ein. Koech ließ sich davon nicht beirren, siegte auch im Folgejahr erneut und wird nun beim großen 40. Jubiläum am 26. April 2026 wieder als Favorit an den Start gehen.

„Super Michel“: Das Herz des Marathons

Ein Gesicht darf beim Jubiläum natürlich nicht fehlen: Michel Descombes, besser bekannt als „Super Michel“. Der Franzose stand seit 1986 bereits 33 Mal selbst an der Startlinie und ist längst zum Kult-Botschafter der Strecke geworden. Ob bei Wind, Regen oder Hitze – in seinem markanten Kostüm jubelt er die Läufer:innen ins Ziel und sammelt seit 1989 unermüdlich Spenden für soziale Projekte. Er ist der Beweis dafür, dass es beim Haspa Marathon um mehr geht als nur um Bestzeiten: Er zaubert den Menschen Jahr für Jahr ein Lächeln ins Gesicht.