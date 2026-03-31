40. Haspa Marathon Hamburg: Blick hinter die Kulissen mit Frank Thaleiser

Der Haspa Marathon Hamburg feiert Jubiläum. Am 26. April geht der 40. Haspa Marathon Hamburg an den Start und damit eines der größten Sportereignisse der Stadt. Beim Live-Podcast „Zweite Luft“ in der Haspa-Filiale am Gänsemarkt gab Marathon-Geschäftsführer Frank Thaleiser einen seltenen Blick hinter die Kulissen und erklärte, warum der Haspa Marathon Hamburg für ihn nie wirklich endet.

Planung beginnt, bevor der Marathon vorbei ist

Während viele Läuferinnen und Läufer nach dem Zieleinlauf erst einmal durchatmen, denkt Frank Thaleiser längst weiter. „Drei Tage nach dem Marathon starten wir schon mit der Anmeldung für das nächste Jahr“, sagt er.

Der Haspa Marathon Hamburg ist ein Ganzjahresprojekt. Die Planung läuft kontinuierlich und erreicht in den Wochen vor dem Event ihren Höhepunkt. Dann geht es um scheinbar kleine, aber entscheidende Details. Es geht darum, ob Teilnehmer-Shirts rechtzeitig geliefert werden, ob Startnummern pünktlich ankommen, ob internationale Top-Athleten ihre Visa erhalten und natürlich auch um das Wetter.

„Alles, was dann nicht funktioniert, wird teuer“, sagt Thaleiser. Trotzdem bleibt bis kurz vor dem Start vieles offen. Genau das macht für ihn den Reiz aus.

5.000 Helfer im Einsatz

Der Haspa Marathon Hamburg ist eine logistische Großleistung. Rund 3.000 Volunteers sind im Einsatz. Zusammen mit Polizei, Rettungsdiensten und Logistikteams arbeiten rund 5.000 Menschen am Marathon-Wochenende. Viele davon bleiben für Zuschauer unsichtbar. Bereits Tage vorher beginnt der Aufbau der Strecke. Versorgungspunkte werden eingerichtet, Start- und Zielbereiche vorbereitet und technische Infrastruktur aufgebaut. Auch die TV-Produktion und die gesamte Logistik im Hintergrund laufen parallel. „Die Logistiker sind die ersten auf der Straße und die letzten, die nachts zusammenräumen“, erklärt Thaleiser.

Haspa als Partner des Hamburg Marathons

Die Hamburger Sparkasse spielt seit vielen Jahren eine zentrale Rolle beim Haspa Marathon Hamburg. Nicht nur als Namensgeber, sondern auch als aktiver Partner, der das Event in der Stadt sichtbar macht. Die Haspa ist entlang der Strecke präsent, organisiert eigene Cheer Zones und unterstützt den Marathon auch durch Veranstaltungen im Vorfeld. So fand auch die Live-Aufzeichnung des Podcasts „Zweite Luft“ in der Haspa-Filiale am Gänsemarkt statt. Diese enge Verbindung zwischen Haspa, Marathon und Stadt macht den besonderen Charakter der Veranstaltung aus. Der Haspa Marathon Hamburg ist nicht nur ein sportliches Großevent, sondern ein gemeinsames Erlebnis für ganz Hamburg.

Warum Hamburg beim Marathon boomt

Der Haspa Marathon Hamburg ist längst ausverkauft. Gleichzeitig erleben viele Laufveranstaltungen in Deutschland aktuell einen Boom. Für Thaleiser gibt es dafür mehrere Gründe. Viele Menschen haben während der Corona-Zeit mit dem Laufen begonnen. Gleichzeitig sorgt Social Media dafür, dass der Sport sichtbarer geworden ist. Und schließlich spielt auch die Stadt Hamburg selbst eine große Rolle. „Die meisten bleiben drei Tage in Hamburg. Der Marathon ist für viele ein Erlebnis für das ganze Wochenende“, sagt Thaleiser.

Die besondere Stimmung entlang der Strecke

Auch nach vielen Jahren hat der Marathonchef noch Lieblingsorte entlang der Strecke. Besonders beeindruckt ihn die Atmosphäre in Eppendorf, wo die Zuschauer die Läuferinnen und Läufer auf den letzten Kilometern lautstark anfeuern. Ebenso prägend sind der Fischmarkt mit seinen typischen Hamburg-Bildern, der Bereich rund um Ohlsdorf mit viel Action sowie der Wallringtunnel, in dem der Sound der Läufer für eine ganz besondere Stimmung sorgt. Vor allem die Atmosphäre überrascht viele Teilnehmer immer wieder. „Die Leute feuern dich von Kilometer eins bis 42 an. Das ist etwas Besonderes“, sagt Thaleiser.

Marathon wird jünger und weiblicher

Eine spannende Entwicklung zeigt sich in den vergangenen Jahren. Seit Corona verändert sich die Teilnehmerstruktur deutlich. Der Marathon wird jünger und gleichzeitig steigt der Anteil der Frauen. Diese Entwicklung zeigt, wie sehr sich der Laufsport verändert hat. Der Haspa Marathon Hamburg profitiert von diesem Trend und gewinnt dadurch neue Zielgruppen.

Mehr als ein Lauf: Ein Event für die ganze Stadt

Der Haspa Marathon Hamburg ist längst mehr als ein sportliches Ereignis. Es ist ein Wochenende für die gesamte Stadt. Tausende Zuschauer stehen entlang der Strecke, Unternehmen und Partner wie die Haspa schaffen zusätzliche Stimmungspunkte, und zahlreiche Helfer sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Gerade dieses Gemeinschaftsgefühl macht den Reiz aus. „Wenn du mit 20.000 Menschen am Start stehst und dich jemand bei Kilometer 20 wiedererkennt, dann verbindet das“, sagt Thaleiser.

40 Jahre Haspa Marathon Hamburg

Zum Jubiläum erwartet Hamburg wieder ein sportliches Wochenende für die ganze Stadt. Der Wunsch von Frank Thaleiser ist dabei ganz einfach. „15 Grad und Sonnenschein – dann wird es perfekt.“ Und danach beginnt die Planung erneut. Denn beim Haspa Marathon Hamburg endet der Marathon nie wirklich.