



In der neuen Folge von „Wie ist die Lage?“ spricht Prof. Dr. Beate Heinemann, Vorsitzende des DESY-Direktoriums, über das neue Besucherzentrum DESYUM, die Vielfalt der Forschung am DESY und ihre Sorge um die Finanzierung der Universität Hamburg.

Außerdem geht es um Fortschritte beim Ausbau der Hamburger Fahrradwege sowie um persönliche Einblicke, von ihrer täglichen Joggingrunde an der Elbe bis zu ihrer Vorliebe für dunkle Schokolade.

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Diese Folge wird präsentiert von Old MacDonald in Eimsbüttel. Erlebt das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag live beim großen Public Viewing auf Großleinwand. Reservieren lohnt sich: telefonisch unter 040 523 29 83 oder per E-Mail an oldmacdonald@gmx.net. Das Old MacDonald findet ihr am Stellinger Weg 33 in Hamburg.

Folge 965 (Freitag, 17. Juli 2026) mit Prof. Dr. Beate Heinemann

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„Wie ist die Lage?“ spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft wöchentlich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.