US-Präsident Donald Trump trifft sich am Dienstag sowohl mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als auch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu.

US-Präsident Donald Trump empfängt am Dienstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington. Das teilte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses am Freitag mit. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu will ebenfalls am Dienstag mit Trump zusammenkommen, wie sein Büro in Jerusalem erklärte.

Es wäre das siebte Treffen der beiden Politiker seit dem Wiedereinzug des US-Präsidenten ins Weiße Haus im Januar 2025. Hintergrund der Besuche ist die Trauerfeier für den gestorbenen US-Senator Lindsey Graham, die ebenfalls am Dienstag in Washington stattfindet.

Netanjahu will daran nach Angaben seines Büros teilnehmen. Der Republikaner Graham sei „ein Freund Israels“ gewesen, hieß es zur Begründung. Der 71-jährige Senator war vor rund zwei Wochen überraschend nach der Rückkehr von einer Ukraine-Reise gestorben.

Anzeige

Beziehung zwischen Trump und Selenskyj verbessert sich

Aus Kiew gab es vorerst keine Bestätigung, dass Selenskyj an der Trauerfeier für Graham teilnimmt. Allerdings liegt dies nahe: Der ukrainische Präsident hatte den Republikaner kurz vor dessen Tod noch in Kiew empfangen. Graham hatte in der Außenpolitik eine harte Linie gegenüber Russland und dem Iran vertreten.

Anzeige

Die Beziehungen zwischen Trump und Selenskyj hatten sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, der US-Präsident lobte den Ukrainer als „mutig“ im Kampf gegen Russland. Im Februar 2025 hatte Trump Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus noch öffentlich gedemütigt.

Die Freundschaft Trumps mit Netanjahu hatte sich dagegen im Iran-Krieg abgekühlt. Aus Israel kamen wiederholt skeptische Töne zu den US-Verhandlungen mit Teheran. Derzeit liegen die diplomatischen Bemühungen wegen erneuter Angriffe auf Eis. (dpa/mp)