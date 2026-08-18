Die Flussschiffe „A'Rosa Bella“ und „A’Rosa Donna“. Die A-ROSA-Flotte ist aktuell vom Niedrigwasser betroffen. picture alliance / dpa | Jens Büttner

Die Trockenheit der vergangenen Wochen bleibt nicht ohne Folgen: Auf Rhein und Donau sind die Pegelstände vielerorts deutlich gesunken. Für die Schifffahrt wird das zunehmend zum Problem – auch für Flusskreuzfahrten. Erste Reedereien mussten bereits Routen ändern oder Reisen absagen.

Diesen Sommer wurden an zahlreichen Stellen am Rhein und an der Donau historische Tiefstände und Rekord-Niedrigwasserstände erreicht. Am Rhein lagen die Pegelstände stellenweise sogar unter null. Besonders problematisch ist das für Kreuzfahrtschiffe auf dem Rhein: Wegen des niedrigen Wasserstands können sie teilweise nicht mehr auf die Mosel fahren, berichtet der SWR. Viele Flusskreuzfahrten führen normalerweise von Düsseldorf oder Köln über Rhein und Mosel.

Niedrigwasser: Reedereien ändern Routen und sagen Reisen ab

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Für die Reedereien bedeutet das: Sie müssen ihre Fahrpläne an die Wasserstände anpassen. „Viva Cruises“ und „Thurgau Travel“ gaben an, ihre Kreuzfahrtschiffe von den betroffenen Gebieten fernzuhalten. Einige Schiffe, die die Mosel nicht rechtzeitig verlassen konnten, seien dort praktisch gefangen.

Auch „Nico Cruises“ plant nach Möglichkeit Umleitungen – etwa nordwärts über den Niederrhein nach Holland und Belgien, statt von Köln aus südwärts über den Rhein. Einige Rhein-Kreuzfahrten hat die Reederei allerdings bereits vollständig abgesagt.

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Auch auf der Donau sind die Auswirkungen spürbar. Die A-ROSA Flussschiff GmbH sagte zwei Kreuzfahrten der „A-ROSA Donna“ mit Start in Passau und Wien ab. Die fünf Schiffe der A-ROSA-Donauflotte befinden sich derzeit in Linz und können voraussichtlich auch in den kommenden Wochen nicht wie geplant abfahren.

Ganz aussichtslos ist die Lage allerdings nicht: Der lang ersehnte Regen lässt die Pegelstände inzwischen wieder steigen. Bis sich die Situation für die Kreuzfahrtschiffe normalisiert, könne es dennoch dauern, berichtet die „Welt“. Bleiben die Wasserstände niedrig, müssen Reisende deshalb auch weiterhin mit Änderungen und Ausfällen rechnen.

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Was passiert mit gebuchten Kreuzfahrten?

Für Urlauber stellt sich damit die Frage: Was passiert, wenn die gebuchte Kreuzfahrt wegen des Niedrigwassers abgesagt oder die Route geändert wird? „Reisereporter“ empfiehlt, vor einer Flusskreuzfahrt regelmäßig die Informationen des Veranstalters zu prüfen. Die Lage auf Rhein und Donau könne sich schnell ändern.

Wird eine Kreuzfahrt vollständig abgesagt, müssen Reedereien den Reisepreis zurückerstatten. Umbuchungsangebote müssen Reisende nicht annehmen. Bei Routenänderungen kommt es dagegen darauf an, wie stark die tatsächliche von der ursprünglich geplanten Strecke abweicht.

Fallen zahlreiche Anlaufstellen der geplanten Route weg, könne ein kostenfreier Rücktritt vom Reisevertrag möglich sein. Fällt dagegen nur eine Anlaufstelle aus, sei dies zwar ein Reisemangel, aber in der Regel kein ausreichender Grund für einen kostenfreien Rücktritt. (vh/mp)