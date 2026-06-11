„X-Men“-Schauspieler Tyler Mane macht seine seltene Krebserkrankung öffentlich. Er hat eine klare Botschaft an seine Fans.

In einem Instagram-Video wendet sich Tyler Mane mit den Worten „Ich habe eine schlechte Nachricht“ an seine Zuschauer:innen. Der kanadische Schauspieler (59), bekannt aus „X-Men” und „Troja”, hat nun seine Erkrankung öffentlich gemacht. Die Diagnose: Brustkrebs.

Diese Form von Krebs betrifft zu 99 Prozent Frauen. In Deutschland erkranken pro Jahr nur etwa 750 Männer daran. Da das Thema häufig ein Tabu sei, werde die Krankheit meist erst in einem späteren Stadium entdeckt. Das wolle er ändern, sagt Tyler Mane. Er will seine Behandlungen dokumentieren und so mehr Bewusstsein für die Krankheit schaffen, sagt er in dem Video.

Mane: Kampfansage gegen Krebs

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Ein weiterer Ausschnitt zeigt Mane in einem Krankenbett liegend. Mit ausgestrecktem Mittelfinger sendet er eine deutliche Botschaft in die Kamera: „Fuck Cancer“.

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Dabei wollte er seine Erkrankung nach eigener Aussage zunächst nicht öffentlich machen – zu sehr sei ihm die Diagnose unangenehm gewesen. „Tatsächlich haben alle meine Ärzte es abgetan, und nur weil meine Frau mich dazu gedrängt hat, den Knoten entfernen zu lassen, wurde ich frühzeitig behandelt.”

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Hinweis: In Deutschland informiert etwa das Netzwerk Männer mit Brustkrebs e.V. über Symptome, Diagnosen und mögliche Behandlungen. (tfs)



