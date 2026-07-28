„Vater tötet seine beiden Kinder”: Um ein vermeintlich aktuelles Tötungsdelikt geht es in einem Video, das Nutzer in den sozialen Netzwerken verbreiten. In Bielefeld soll ein Mann seine ein und zwei Jahre alten Kinder getötet haben. Der 41-Jährige selbst soll schwer verletzt aufgefunden worden sein. Daneben steht die Datumsangabe 10. Juli 2026. Was ist geschehen?

Bewertung: Video ist Falschinformation

Falschinformation: Der Fall ist nicht aktuell, sondern mehr als sieben Jahre alt. Die zur Illustration verwendeten Videos zeigen ganz andere Polizeieinsätze.

Anzeige

Fakten: Tötungsdelikt ist nicht aus diesem Jahr

Eine Suche mit den Angaben aus dem Video – eine Tat in Bielefeld, ein 41 Jahre alter Tatverdächtiger, die Opfer im Alter von ein und zwei Jahren – führt zu Berichten von seriösen Medien. Allerdings sind sie schon über sieben Jahre alt.

Anzeige

Zu der Tat kam es im März 2019, wie etwa das Bielefelder „Westfalen-Blatt“ berichtete. Der Vater habe demnach in der Wohnung der Mutter die gemeinsamen Kinder getötet und sich selbst verletzt. Er wählte zwar noch den Notruf, starb dann aber im Krankenhaus. Die Mutter, über die es in dem Social-Media-Video heißt, dass sie während der Tat „nicht zu Hause war”, lebte den Medienberichten zufolge getrennt von dem 41-Jährigen.

Bilder alter Polizeieinsätze

Anzeige

Um einen Fall aus dem Juli 2026 handelt es sich also nicht. Online-Suchen zeigen keine Berichte über ein aktuelles derartiges Verbrechen in Bielefeld. Das Social-Media-Video verwendet zwar Informationen zu dem Fall aus dem Jahr 2019, erweckt aber durch Auslassungen und die Datumsangabe den falschen Eindruck, es sei dort erst vor Kurzem zu der Tat gekommen.

Auch die zur Illustration verwendeten Videos und Bilder von Polizeieinsätzen haben keinen erkennbaren Bezug zu der damaligen Tat. Authentische Videos vom Tatort, die die „Neue Osnabrücker Zeitung” damals veröffentlichte, zeigen eine ganz andere Straßenszene und ein anderes Haus. In einigen der für das Social-Media-Video verwendeten Clips und Bilder sind Polizeifahrzeuge aus anderen Städten zu sehen, nämlich Hagen und Göttingen. Ein anderes Foto zeigt eine Straßenszene in Hamburg.

Beratung und Seelsorge in schwierigen Situationen Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote: Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Samstag nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de. Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de



