Heute wird es in Deutschland noch einmal richtig heiß. Auf welche Temperaturen sich die Menschen einstellen müssen.

Mit der Hitze machen sich die ersten Gewitter breit – und es wird noch heißer. Heute wird der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erwartet. Danach kühlt es zumindest kurzzeitig ab.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Tagesverlauf mit Höchsttemperaturen von bis zu 39 Grad. In Hamburg werden bis zu 36 Grad erwartet. Nahezu überall in Deutschland gilt demnach eine amtliche Warnung vor Hitze.

Für mehrere Bundesländer gab der DWD zu bedenken: „Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten.“ Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu gesundheitlichen Problemen führen. Die Meteorologen appellierten: „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“

Anzeige

Schwere Gewitter erwartet

Neben der Hitze dürften schwere Gewitter in Teilen Deutschlands für Gefahren sorgen. Laut Deutschem Wetterdienst können sie ab den Nachmittagsstunden vor allem in einem Streifen von Hessen, Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt auftreten.

Anzeige

Mit den Schauern und Gewittern komme es verbreitet zu stürmischen Böen oder Sturmböen, hieß es weiter. Vor allem im Norden seien auch einzelne kräftige Gewitter mit schweren Sturmböen und vereinzelt sogar orkanartigen Böen möglich. „Bei diesen Windgeschwindigkeiten können Bäume entwurzelt werden und größere Gegenstände umherfliegen“, teilten die Meteorologen mit.

Juli deutlich sonniger und wärmer als der Durchschnitt

Anzeige

Der Juli ist nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der fünfte Monat in Folge, der deutlich sonniger ausfällt als im vieljährigen Mittel. „Der Monat war vergleichsweise niederschlagsarm, die Sonnenscheindauer ist überdurchschnittlich hoch“, schreibt der Wetterdienst

Im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis 1990 sei dieser Juli wärmer gewesen, hieß es. „Nach derzeitigem Stand und unter Berücksichtigung der aktuellen Prognosen wird sich der Monat voraussichtlich unter den 10 wärmsten Juli-Monaten einreihen.“ Den bislang wärmsten Juni gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes 2006 mit im Mittel 22 Grad. Der Juni 2026 reiht sich laut DWD mit einem Mittel von 19,5 direkt dahinter ein. (dpa/mp)