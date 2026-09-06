An diesem Sonntag wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag, die als rechtsextrem eingestufte AfD liegt laut Umfragen weit vor den anderen Parteien.

Ulrich Siegmund ist großer Hoffnungsträger der AfD und könnte sie nach der Wahl in Sachsen-Anhalt das erste Mal in Regierungsverantwortung bringen. Der 35-Jährige hat hohe Beliebtheitswerte in seinem Bundesland, in Umfragen kam seine Partei zuletzt auf circa 40 Prozent. Über Siegmunds Privatleben ist bislang wenig an die Öffentlichkeit gelangt – seine Ehefrau gab allerdings ein paar Einblicke.

Wer ist die Frau an der Seite des AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund? Julia Siegmund zeigte sich ein paar Mal bei Wahlkampfveranstaltungen an der Seite und als Fan ihres Mannes, wie etwa in Bernburg (Saale) Anfang Juni.

Frau von Spitzenkandidat Siegmund war in VOX-Sendung zu sehen

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Ansonsten ist über sie recht wenig bekannt – zu sehen war sie allerdings 2019 einmal in dem VOX-Format „Zwischen Tüll und Tränen“. Die damals 29-Jährige wird als Pädagogin vorgestellt. Die Sendung bietet laut eigener Aussage einen authentischen Einblick in die Welt der Brautmode und begleitet Frauen auf dem Weg zu ihrem Brautkleid.



In der auf Youtube hochgeladenen Sendung kommt auch ihr Mann Ulrich kurz vor: Den Heiratsantrag habe er in einem gemeinsamen Urlaub in Vietnam gemacht, wird erzählt. Auf einem Foto ist Siegmund in der Hocke am Strand zu sehen, freudestrahlend und den Daumen nach oben gereckt. Im Sand stehen die Worte: „She said Yes“.





Als sie ihn kennenlernte, lebte sie alleine mit ihrer damals fünfjährigen Tochter aus einer vorherigen Beziehung. Julia Siegmund beschreibt ihren Mann in der VOX-Sendung als „offen, spontan und witzig“. Gleich mehrere Bilder des Paars werden noch eingeblendet, beim Radfahren, in einem Ruderboot oder zusammen am Strand.

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Wie „ZDF frontal“ berichtete, arbeitet Julia Siegmund als pädagogische Mitarbeiterin an einer Schule in Stendal. An genau dieser Schule diskutierte der Lehrer Max Heckel im März 2025 mit seinen Schülern, die nach seiner Haltung zur AfD gefragt hatten. Dabei soll der Pädagoge erklärt haben, AfD-Wähler seien entweder „sehr reich“, „frei von Moral“ oder „nicht bei Verstand“.

Lehrer bekam eine Abmahnung vom Schulamt wegen AfD-Äußerungen

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Heckel bekam nach einer Beschwerde von Eltern eine Abmahnung vom Landesschulamt, gegen die er juristisch vorgeht. Bislang habe das Landesschulamt nicht erklären können, wie die Informationen aus der Schule zur AfD gelangt seien, erzählte der Lehrer der „Bild“. Die Partei hatte den Vorfall nur wenig später zum Thema im Landtag gemacht.

Bekannt wurde übrigens auch Ulrich Siegmunds Vater Andreas Siegmund. Er soll laut WDR und NDR Teil der Vetternwirtschaft innerhalb der AfD in Sachsen-Anhalt und in einem Bundestagsbüro eines Parteikollegen beschäftigt gewesen sein – für 7725 Euro im Monat. Ulrich Siegmund hatte damals auf „X“ (früher Twitter) erklärt, dass die Vorwürfe der Vetternwirtschaft „eine riesige Kampagne gegen die AfD in Sachsen-Anhalt“ seien. Die Anstellung von Verwandten als Mitarbeiter sei rechtlich erlaubt.