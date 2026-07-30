Der Moderator warnt: „Hitze kann töten.“ Er erklärt, warum der Sommer für viele Menschen zur Belastung wird – und welche Sorge ihn umtreibt.

Der ehemalige Fernsehmoderator Frank Elstner (84) warnt vor den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. „Ich habe Angst vor einem Sommer, in dem wir wieder so tun, als sei das alles normal. Als müsse man eben ein bisschen mehr trinken und den Ventilator anstellen“, sagte Elstner nach Angaben des Molino Verlags. Aber Hitze könne krank machen und gefährlich sein. „Hitze kann töten.“

Elstner und der Kardiologe Thomas Münzel haben das Buch „Herzklima. Wie Umweltstress unsere Gesundheit gefährdet“ geschrieben, das Ende August beim Molino Verlag erscheinen soll.

Darin gehen sie den Angaben nach auf die gesundheitlichen Folgen von Feinstaub, Verkehrslärm, Lichtverschmutzung, Mikroplastik, Chemikalien, Pestiziden und extremer Temperaturen ein: Jeder fünfte Herz-Kreislauf-Tod werde durch die Umwelt mitverursacht.

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Frank Elstner: Hitze trifft nicht alle gleich

„Früher habe ich mich auf den Sommer gefreut“, sagte Elstner der Mitteilung zufolge. „Heute frage ich mich: Wie viele Menschen werden diese Hitze wieder kaum aushalten?“ Am Donnerstag werden in Deutschland erneut Temperaturen von bis bis zu 39 Grad erwartet.

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Hitze treffe nicht alle gleichermaßen, betonte der 84-Jährige und nannte alte Menschen, Kranke, Kinder und Menschen in schlecht gekühlten Wohnungen als Beispiele. „Das ist keine Klimadebatte. Das ist unser Alltag.“ (dpa/mp)