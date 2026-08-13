Wagenknecht bietet sich als Steigbügelhalter für die AfD-Machtübernahme an. Was ist bloß aus der einstigen Sozialistin geworden?

Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt. Erstmals seit 1945 könnte eine rechtsextreme Partei den Ministerpräsidenten stellen. Ins Amt gebracht ausgerechnet durch die einstige Linken-Ikone Sahra Wagenknecht.

Das Szenario ist nicht unwahrscheinlich: Schafft die AfD nicht die absolute Mehrheit, könnte Wagenknechts BSW das Zünglein an der Waage sein. Und in ihrem Hass auf die „Altparteien“ hat die BSW-Chefin angekündigt, alles zu tun, um den amtierenden CDU-Ministerpräsidenten abzuwählen und die Brandmauer einzureißen.

Wagenknecht würde Siegmund zur Macht verhelfen

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Bevorzugen würde Wagenknecht zwar einen „überparteilichen Ministerpräsidenten“, der mit wechselnden Mehrheiten – also auch mit der AfD – regiert. Dann hätte sie ihr Hauptziel erreicht: Die CDU absägen, die Brandmauer beerdigen. Sollten die anderen Parteien dies aber wie erwartet ablehnen, will sie, dass sich ihr BSW im entscheidenden dritten Wahlgang enthält. Dann könnte die AfD Siegmund mit einfacher Mehrheit wählen – und er wäre fortan sogar abhängig vom BSW.

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Ausgerechnet die Ehefrau von Oskar Lafontaine (dem ja selbst Franz Müntefering zu rechts war), die den Deutschen jahrelang in Talkshows erklärt hat, warum nur die Lehren von Karl Marx uns retten können, will der in Sachsen-Anhalt gesichert rechtsextremen AfD zur Macht verhelfen. Die jahrelange Chefin der linksradikalen Kommunistischen Plattform innerhalb von PDS und Linke hält einen AfD-Ministerpräsidenten für das kleinere Übel als einen CDU-Mann. Wie kann man sich nur so verirren?

Björn Höcke hofft bereits auf Machtübernahme mit Wagenknecht

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Wobei: Taktisch ist das nicht mal blöd: Wagenknechts BSW kämpft in Sachsen-Anhalt aktuell um den Einzug in Parlament, in Meck-Pomm und Berlin, wo ebenfalls im September gewählt wird, sieht die Lage noch schlechter aus. Der Flirt mit der AfD sorgt für Schlagzeilen und suggeriert Relevanz.

Sie wäre aber nicht die erste, die sich dabei die Finger verbrennt. Björn Höcke ist bereits so begeistert, dass er Wagenknecht anbietet, sie in seiner Heimat Thüringen zur Ministerpräsidentin zu wählen. Aktuell regiert dort Wagenknechts parteiintere Widersacherin Katja Wolf mit CDU und SPD. CDU-Ministerpräsident Mario Voigt ist wegen eines Doktortitel-Skandals unter Druck. „Die Mehrheit der Menschen will Veränderung. Übernehmen Sie staatspolitische Verantwortung“, ruft Höcke Wagenknecht genüsslich zu.

Man kann nur hoffen, dass die BSW-Mitglieder einen besseren demokratischen Kompass haben als ihre Parteichefin.